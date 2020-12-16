МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и банк ВТБ провели первую в России коммерческую сделку по оформлению цифровой банковской гарантии на 392 миллиона рублей на отечественной блокчейн-платформе "Мастерчейн", сообщает пресс-служба МТС. Сбербанк увидел риск роста ставок по кредитам из-за цифрового рубля

"В ходе промышленной эксплуатации сервиса банк ВТБ выдал банковскую гарантию на 392 миллиона рублей в пользу МТС. Операция проводилась в режиме реального времени, ВТБ со своего узла осуществил выпуск цифровой гарантии, а МТС на своем узле приняла документ, направив в банк соответствующее уведомление, подписанное усиленной квалифицированной подписью", — уточняет оператор.

"Мастерчейн" – первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, использующая российские средства криптографической защиты информации, разработанная Ассоциацией "ФинТех" (АФТ) совместно с Банком России и участниками финансового рынка. Платформа создает единую доверенную среду взаимодействия участников в виде сети, узлы которой находятся непосредственно у её пользователей. Заключенные сделки в системе "Цифровые банковские гарантии" на платформе имеют юридическую значимость, документы подписываются электронной цифровой подписью и не требуют дублирования на бумаге.

Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов отметил, что решение дает возможность безопасно совершать операции с банковскими гарантиями одновременно со множеством участников как в качестве бенефициара, так и принципала. "Учет гарантий в сети "Мастерчейн" позволит нам консолидировать информацию обо всех выпущенных банковских гарантиях в пользу Группы МТС в единой системе, что существенно ускорит процесс их выпуска и получения, снизит операционные затраты на администрирование, увеличит конкуренцию среди банков-участников, а главное – сделает процесс выпуска абсолютно прозрачным и безопасным", – пояснил Смирнов.

Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик в свою очередь указал, что размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями. По словам гендиректора АФТ Татьяны Жарковой, в будущем к системе смогут подключиться страховые и логистические компании.

МТС в мае 2018 года совместно с НРД осуществила первый выпуск коммерческих облигаций с помощью смарт-контрактов на базе технологии блокчейн по всей цепочке расчетов. В июле 2020 года оператор протестировал платформу с технологией распределенных реестров для участия в предоставлении торгового финансирования в адрес своих поставщиков.

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