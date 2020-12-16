МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Большинство российских банков применяли регуляторные послабления Центробанка, касающиеся формирования резервов по реструктурированным кредитам, при этом льготы по стоимости ценных бумаг и валютным курсам пользовались наименьшим спросом, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

В марте ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот срок был продлен до 1 июля. Банк России предложил ограничения для профи и новичков фондового рынка

В ВТБ рассказали, что банк применяет отдельные регуляторные льготы в части формирования резервов по кредитам юрлицам и планирует полностью отказаться от их использования в сроки, определенные ЦБ. Остальные меры поддержки "не оказали существенного влияния" на деятельность ВТБ и достаточность капитала, указали в банке. Росбанк использует льготы, касающиеся резервов по кредитам не только юрлиц, но и физлиц.

"При этом послабления, направленные на поддержку кредитной организации, такие как фиксация курса шести валют в балансе, фиксация справедливой стоимости ценных бумаг, фиксация надбавок к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам, фиксация оценки обеспечения и другие подобные меры не используются банком ввиду стабильного запаса устойчивости финансовых показателей", — указал финдиректор Росбанка Александр Овчинников.

РНКБ не применяет льготы в части переоценки ценных бумаг и надбавок к нормативам достаточности капитала. При этом значительное влияние на финансовый результат и капитал крымского банка оказывает неухудшение оценки риска заемщиков, пострадавших из-за пандемии. Какие автомобили подорожают сильнее других, а какие перестанут покупать

"Единственное послабление, которым мы пользуемся – не меняем оценку кредитного качества заемщика в связи со снижением его доходов в пандемию, что дает нам возможность не переводить его кредиты в более низкую категорию качества. Но влияние этих инструментов на норматив достаточности капитала ПСБ на начало ноября составляет менее 0,4 п.п.", — рассказали в Промсвязьбанке.

Банку "Дом.РФ" отмена надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и неухудшение оценки риска по реструктурированным ссудам малому и среднему бизнесу из уязвимых отраслей позволили улучшить норматив достаточности капитала в пределах 1 п.п., а также помогли снизить нагрузку на капитал. Россельхозбанку (РСХБ) меры ЦБ позволили поддержать достаточность капитала на уровне, "достаточном для реализации бизнес-задач по кредитованию АПК и других ключевых отраслей экономики".