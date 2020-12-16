МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На сегодняшний день любые инвестиции могут быть небезопасны для россиян. Гражданам придется либо держать деньги в банке и не надеяться, что они приумножатся, либо повышать финансовую грамотность. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на комментарии доцента кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевич и экономиста и финансового аналитика Виталий Калугин.

"У граждан остается два варианта: финансовый рынок или недвижимость. То и другое небезопасно. То и другое требует определенного уровня финансовой грамотности. Но вариантов нет. Сейчас климат изменился. Чтобы иметь доходность больше 10% годовых, нужен не банковский вклад, а, к примеру, облигации. Какие-то акции крупных компаний, чтобы иметь дивиденды", — сказал Кривелевич.

Эксперт объяснил, что "в инвестировании, как в вождении машины, нельзя начинать, пока не выучишься этому". В противном случае, можно потерять все сбережения. Поэтому Кривелевич советует россиянам начать изучение финансовой грамотности.

Виталий Калугин, напротив, предостерег граждан от вложений в финансовый рынок в принципе. "В России сейчас стагнация. Вложение денег в недвижимость или ценные бумаги, обернется потерей средств, если начнется полномасштабный кризис", — отметил он. Эксперт уверен, что надежнее будет не получать дохода от накоплений и просто иметь их.

"Ни во что не нужно инвестировать. Сейчас уникальный момент, когда деньги должны лежать под низкий процент на депозите. К сожалению, на сегодняшний день, ситуация зашла так далеко, что деньги потеряли свою сберегающую функцию. Если развернется полномасштабный кризис, вы будете сбрасывать недвижимость по ценам ниже на 15-20% того, что вы купили", — подвел итог Калугин.