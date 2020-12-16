МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Страховщики не станут снижать премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в будущем году, поскольку сейчас сталкиваются с возрастающими расходами в этой сфере деятельности, заявил в ходе пресс-конференции начальник департамента личного страхования брокера "ГрЕКо Интернешнл" Михаил Кунин.

Он напомнил, что во время карантинных мер в стране, связанных с распространением нового коронавируса, резко снизилась обращаемость в медицинские учреждения. При этом возник отложенный спрос, который реализовался в августе и сентябре, отметил эксперт. В итоге страховщики в какой-то период испытали снижение нагрузки и убыточности. Полисы ОСАГО теперь можно купить через платформу личных финансов Мосбиржи

"На следующий год мы все-таки ожидаем, что страховщики будут всячески удерживать размеры страховых премий, о сокращении размера страховых премий речь даже не идет. Рынок становится жестче", — подчеркнул Кунин.

Во-первых, стоимость медицинских услуг возросла, пояснил он. "Рост стоимости на услуги добровольного медицинского страхования весьма драматичен. Самый драматичный рост мы наблюдаем по направлению стоматологического лечения, по амбулаторно-клиническому лечению мы также видим рост стоимости достаточно существенный", — добавил Кунин. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Вдобавок растут обращения по тяжелым случаям, связанным, в том числе, с реабилитацией после коронавируса, также в программы ДМС добавляется профилактика — анализы на COVID-19. В итоге те послабления по выплатам, которые страховщики испытали весной, сейчас очень быстро нивелируются, пояснил он.

Кроме того, брокер фиксирует все больше запросов на внедрение в ДМС программ поддержки сотрудников. Речь может идти о психологической помощи, удаленных медицинских консультациях, сопровождении медиков.