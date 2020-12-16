МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Биткоин умеренно дорожает, сохраняя позиции выше $19 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.49 мск биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,24%, до 20 327 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.