МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Активы в январе-октябре текущего года увеличились лишь у 62% российских банков, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм".

По заказу АЭИ "Прайм" агентство РИА Рейтинг подготовило рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2020 года по 402 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме № 101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей. Запасы золота в резервах Банка России в ноябре не изменились

"Согласно результатам исследования, в январе-октябре 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 249 кредитных организаций или у 62% банков из рейтинга. Для сравнения, в январе-сентябре прирост наблюдался у 64% банков, по итогам первого полугодия – у 55,7%, а в январе-апреле у 55% банков", — посчитали аналитики.

Наибольшим приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-октябре характеризовался "ББР банк", активы которого с начала года выросли на 70%.

Основным источником динамики активов у него стал рост кредитования юрлиц-нерезидентов. Вторым по темпам прироста стал "СЭБ банк", объем активов которого с начала года увеличился на 64%. Тройку лидеров замыкает "Креди Агриколь КИБ", который показал рост на 52%. Банк России обозначил новые проинфляционные риски

В то же время, самую слабую динамику активов среди ста крупнейших банков показал Сургутнефтегазбанк, активы которого уменьшились на 62% из-за продажи крупного пакета облигаций.

Вторым по темпам снижения в 2020 году стал банк "Возрождение", сокращение активов у которого составило 24,2%. Третье место по темпам снижения из числа крупнейших занял Запсибкомбанк, активы которого с начала года снизились на 23,8%.

При этом активы банковского сектора с января по октябрь выросли на 8,9% в реальном выражении.

Стоит отметить, что данный прирост оказался наибольшим с 2013 года. Хороший результат текущего года аналитики объясняют мерами поддержки экономики со стороны правительства из-за коронавируса и с ослаблением рубля.

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