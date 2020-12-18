МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доля субсидированной ипотеки в общем объёме жилищного кредитования в стране по состоянию на октябрь снизилась, но все еще составляет около 30%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина высказалась о состоянии экономики

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной текущего года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года.

"Доля субсидированной ипотеки в октябре несколько снизилась, но все еще составляет около 30% в объеме выданных кредитов", — сказала Набиуллина.

Ранее в Центробанке заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2021 году