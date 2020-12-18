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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832625425.html
Набиуллина сообщила о снижении доли льготной ипотеки в стране
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Доля субсидированной ипотеки в общем объёме жилищного кредитования в стране по состоянию на октябрь снизилась, но все еще составляет около 30%, заявила председатель Банка России... ПРАЙМ, 18.12.2020
льготная ипотека, эльвира набиуллина, ипотека, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доля субсидированной ипотеки в общем объёме жилищного кредитования в стране по состоянию на октябрь снизилась, но все еще составляет около 30%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной текущего года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года.
"Доля субсидированной ипотеки в октябре несколько снизилась, но все еще составляет около 30% в объеме выданных кредитов", — сказала Набиуллина.
Ранее в Центробанке заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2021 году