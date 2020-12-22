МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в 2021 году планирует предоставить возможность оформления потребительских кредитов на маркетплейсе "Финуслуги", сказал финдиректор биржи Максим Лапин в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции". Мосбиржа опубликовала график работы в новогодние праздники

"Следующая вещь, где мы будем добавлять… в следующем году – это маркетплейс, где сейчас запущена платформа розничных депозитов для частных инвесторов. На нем можно приобрести и ОСАГО. И на нем в следующем году будет платформа… — маркетплейс превратится в маркетплейс розничных потребительских кредитов. Это тоже входит в стратегию", — сказал он.

Московская биржа представила платформу личных финансов "Финуслуги" 15 октября 2020 года. На первом этапе россияне получили возможность выбирать выгодные предложения банковских вкладов по всей стране и открывать депозиты в любом банке онлайн, без визита в офис. Следующим шагом стали полисы ОСАГО. В дальнейшем будут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.