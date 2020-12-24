МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. Банк России рассказал, будут ли вклады и кредиты в цифровых рублях

"Цифровая валюта Центрального банка в идеале должна обеспечить все те функции, которые сегодня выполняют наличные: и хранение, и расчеты, и возможность быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами, и, возможно, какой-то аспект анонимности при расчетах. Безусловно, если всю эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам", — отметил глава Гознака.

Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять, как цифровой рубль будет работать. "Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег, или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий", — резюмировал он.

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

Первую часть интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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