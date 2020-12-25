МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт.

Документ наделяет ЦБ полномочиями устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. Однако эти полномочия начнут действовать лишь через год после вступления закона в силу.

Закон также дает Банку России право запретить или ограничить операции и сделки страховщиков, приостановить действие их лицензии, осуществить меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов или стабильности финансового рынка. Финансист рассказал, каким доллар уже никогда не будет

Одновременно совету директоров ЦБ предоставляется право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт.

В то же время совет директоров ЦБ лишается полномочий утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам.

Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями рассматривать проект основных направлений развития финансового рынка, начиная с проекта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и давать рекомендации по нему. При этом Банк России будет представлять этот документ в Госдуму каждый год, а не раз в три года, как предусматривает действующий закон о ЦБ.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после опубликования за исключением ряда норм.

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