МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, в каких сферах произошло наибольшее обновление нормативных актов в рамках регуляторной гильотины: среди лидеров — отрасль транспорта. Минфин предлагает ввести механизм "директивной гильотины" для госкомпаний

Выступая в пятницу в Совете Федерации, он напомнил, что в рамках регуляторной гильотины было отменено 3 тысячи актов последних лет и 8 тысяч актов советского периода.

"Среди лидеров – транспорт. Вместо отмененных 800 актов будет действовать лишь 85. Пересмотр упрощает регулирование отрасли и существенно снижает издержки. Только отмененное требование менять раз в три года блок защиты информации в тахографе для 3,5 миллиона грузовых машин стоило бизнесу 70 миллиардов рублей", — рассказал Решетников.

По его словам, пересмотрены сотни избыточных требований в санитарных правилах и нормах. "Количество требований к общепиту, например, сократилось в пять раз. Теперь исключено наложение штрафы за то, что в кафе посуду моют не "по инструкции", — отметил он. Минцифры подготовило проект об отсрочке требований "пакета Яровой"

Также, как сообщил министр, в сфере промышленной безопасности Ростехнадзор переработал 200 актов. "Теперь мы можем рассчитывать, что усилия наших людей, кто занимается промышленной безопасностью на предприятиях, действительно, будут идти на обеспечение безопасности, а не на исполнение устаревших требований по заполнению массы бумаг", — выразил надежду министр.

"В целом если говорить, с регуляторной гильотиной правительство справилось, и органы власти справились. Взамен отмененных актов нужно было принять 451 новый. По данным на сегодняшнее утро, осталось принять 13 актов", — добавил глава Минэкономразвития.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.