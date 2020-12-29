МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. Эксперт рассказал, когда могут ограничить снятие наличных

"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", — объясняет эксперт.

При этом сами поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь и повысят издержки для тех организаций, которые используют двойную бухгалтерию, добавляет он.

Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья. Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

Это означает, что банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в "антиотмывочном" законе лимиты, говорит финансист.

Автоматической проверки по каждому такому случаю не ожидается, но она не исключена. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил Дорофеев.