МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ожидает падения российского страхового рынка в следующем году ни в одном из сценариев, при этом базовый прогноз предполагает рост рынка на 7-9% — до 1,65 триллиона рублей, говорится в материалах агентства. Страховой рынок вырос благодаря дорогим продуктам

Согласно базовому сценарию, "Эксперт РА" ожидает восстановления страхового рынка вслед за плавным восстановлением экономики в целом. Также у агентства есть консервативный сценарий, который может реализоваться, если снижение деловой активности и потребительского спроса затянется.

"По базовому прогнозу "Эксперт РА" рынок non-life вырастет на 2-3%, рынок в целом (life + non-life) на 7-9%. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life покажут незначительную отрицательную динамику (в диапазоне от минус 1 до 0%), рынок в целом (life + non-life) вырастет на 4-5%", — говорится в прогнозе.

Таким образом, страхование жизни сохраняет лидерские позиции. Согласно базовому сценарию "Эксперта РА", темпы прироста премий по нему составят в наступающем году 20-25%, по консервативному – 15-20%.

Оба сценария также предполагают рост рынка страхования от несчастных случаев и болезней (на 5-6% в базовом и на 2-3% в консервативном) и страхования имущества физлиц (на 6-8% и на 2-3% соответственно). При этом каско может немного вырасти (на 2-3%) в базовом прогнозе или настолько же упасть в консервативном. Рынок ОСАГО, по мнению агентства, останется стабильным.

В то же время эксперты в любом случае ожидают падения сборов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), которое уже заметно пострадало от пандемии коронавируса. Снижение премий по нему прогнозируется на уровне 8-10% по консервативному сценарию и на 5-6% по базовому.

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