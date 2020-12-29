МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ЦБ предлагает упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Эксперты отметили смену тренда на российском рынке сбережений

Регулятор планирует проработать с этой целью механизм "универсального платежного адреса", который будет обеспечивать зачисление средств получателю в случае изменения его банковских реквизитов.

Механизм, как отмечается в документе, может быть запущен при востребованности на рынке.

Также Банк России намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другое учреждение с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.

В документе отмечается, что запуск "механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка" должен способствовать развитию конкуренции. Там не уточняются технические детали обсуждаемого сервиса, а также не говорится о том, что он приведет к отмене использования других банковских реквизитов.

Как отмечает регулятор, в настоящее время свыше 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, что может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока.

Как рассказал изданию представитель ЦБ, стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года. Первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. Еще одной задачей стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.

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