ЦБ предлагает упростить для клиентов смену обслуживающего банка
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ЦБ предлагает упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.
Регулятор планирует проработать с этой целью механизм "универсального платежного адреса", который будет обеспечивать зачисление средств получателю в случае изменения его банковских реквизитов.
Механизм, как отмечается в документе, может быть запущен при востребованности на рынке.
Также Банк России намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другое учреждение с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.
В документе отмечается, что запуск "механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка" должен способствовать развитию конкуренции. Там не уточняются технические детали обсуждаемого сервиса, а также не говорится о том, что он приведет к отмене использования других банковских реквизитов.
Как отмечает регулятор, в настоящее время свыше 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, что может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока.
Как рассказал изданию представитель ЦБ, стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года. Первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. Еще одной задачей стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.
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