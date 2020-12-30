Уходящий год был удачен для страховщиков в России, считает эксперт
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Уходящий год стал удачным для российских страховщиков: многие виды страхования показали рост, а в какой-то период пандемия даже позволила сэкономить на выплатах, рассказала РИА Новости директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина.
"Для страховщиков 2020 год стал вполне удачным благодаря росту сегментов страхования жизни, имущества юридических лиц и ОСАГО. Увеличение объемов розничного кредитования, связанного с реализацией программы льготной ипотеки, оказало положительное влияние на страхование жизни и здоровья заемщиков и имущества физических лиц", — перечислила она.
Кроме того, Никитина отметила, что вырос интерес клиентов к программам страхования жизни — благодаря снижению ставок по банковским депозитам, планируемому введению налогообложения процентных доходов от банковских вкладов и волатильности на фондовом рынке.
Вдобавок, по ее словам, потери российских страховщиков из-за коронавируса не так велики, как на многих зарубежных рынках: страхование от перерывов в производстве, от отмены мероприятий, страхование жизни на случай смерти пока мало распространены в РФ.
"В то же время снижение деловой активности, уменьшение количества обращений в медицинские учреждения, загруженности дорог в крупных городах привели к сокращению объема выплат по рисковым видам страхования", — добавила Никитина.
Читайте также:
Лопнувший арбуз, драка коров и другие страховые курьезы-2020
https://1prime.ru/finance/20201230/832711712.html