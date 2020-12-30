МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Уходящий год стал удачным для российских страховщиков: многие виды страхования показали рост, а в какой-то период пандемия даже позволила сэкономить на выплатах, рассказала РИА Новости директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Исследование: крупнейшие страховые компании на 1 октября 2020 года

"Для страховщиков 2020 год стал вполне удачным благодаря росту сегментов страхования жизни, имущества юридических лиц и ОСАГО. Увеличение объемов розничного кредитования, связанного с реализацией программы льготной ипотеки, оказало положительное влияние на страхование жизни и здоровья заемщиков и имущества физических лиц", — перечислила она.

Кроме того, Никитина отметила, что вырос интерес клиентов к программам страхования жизни — благодаря снижению ставок по банковским депозитам, планируемому введению налогообложения процентных доходов от банковских вкладов и волатильности на фондовом рынке.

Вдобавок, по ее словам, потери российских страховщиков из-за коронавируса не так велики, как на многих зарубежных рынках: страхование от перерывов в производстве, от отмены мероприятий, страхование жизни на случай смерти пока мало распространены в РФ.

"В то же время снижение деловой активности, уменьшение количества обращений в медицинские учреждения, загруженности дорог в крупных городах привели к сокращению объема выплат по рисковым видам страхования", — добавила Никитина.

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