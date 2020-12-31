МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за ноябрь 2020 года сократились на 9,7%, до 6 620,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило в основном уменьшение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 9,7%, до 5 959,2 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде снизилась с 10,8% до 9,6% на 01.12.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за ноябрь 2020 года сократилась на 6,0%, до 7 357,7 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно уменьшение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 7,9%, до 5 897,7 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 11,5% до 10,7%.