Цена биткоина обновила исторический максимум
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Биткоин в среду дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до 29 тысяч долларов, продолжая побивать исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.52 мск биткоин дорожает на 7,75%, до 28 944 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 7,37%, до 28 961 доллара. Минутами ранее цена криптовалюты впервые достигла отметки в 29 тысяч долларов, обновив исторический максимум.
На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.
"Сегодня биткоин достиг очередного исторического максимума 29 тысяч долларов. Нынешний рост, начавшийся с мартовского падения, уже в два раза превысил движение 2019 года. Традиционные рынки тоже демонстрируют рекорды — исторические максимумы по ведущим индексам акций, цене золота и других активов", — рассказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"Все это происходит на фоне ослабления доллара за счет фискальных и монетарных стимулов. Вероятно, это не последнее достижение рынков, разворот пока не просматривается. Тем не менее, если в 2021 году мировая экономика будет хорошо восстанавливаться, часть стимулов может быть свернута, и в этом случае нас ждет коррекция как на рынках акций, так и в криптовалютах", — добавил он.
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