МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Биткоин в среду дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до 29 тысяч долларов, продолжая побивать исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.52 мск биткоин дорожает на 7,75%, до 28 944 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 7,37%, до 28 961 доллара. Минутами ранее цена криптовалюты впервые достигла отметки в 29 тысяч долларов, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

"Сегодня биткоин достиг очередного исторического максимума 29 тысяч долларов. Нынешний рост, начавшийся с мартовского падения, уже в два раза превысил движение 2019 года. Традиционные рынки тоже демонстрируют рекорды — исторические максимумы по ведущим индексам акций, цене золота и других активов", — рассказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Все это происходит на фоне ослабления доллара за счет фискальных и монетарных стимулов. Вероятно, это не последнее достижение рынков, разворот пока не просматривается. Тем не менее, если в 2021 году мировая экономика будет хорошо восстанавливаться, часть стимулов может быть свернута, и в этом случае нас ждет коррекция как на рынках акций, так и в криптовалютах", — добавил он.

Читайте также:

Трейдер посоветовал продать биткоин в течение двух недель