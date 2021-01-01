МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне с 2021 года могут легально проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), хотя использовать их как средство платежа все равно нельзя, соответствующий федеральный закон был принят в июле и вступает в силу 1 января. Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют

ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа. Проводить сделки купли-продажи и обмена активов смогут российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России вправе определять признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Помимо этого российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой, но при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета за рубежом, закон запрещает иметь также цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных системах.

"Я думаю, в 2021 году появится легальный рынок в России, хотя уничтожить "теневую" часть до конца не удастся", — заявил РИА Новости основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. По его словам, закон может сократить некоторые частицы "теневого" рынка, например число обменных пунктов криптовалют.

"Сегодня, технически, если вы хотите хранить биткоин и никому об этом не сообщать, вы можете спокойно это делать, в этом заключается суть и главное свойство биткоина — анонимность. Деанонимизация происходит в тот момент, когда вам необходимо обменять криптовалюты на рубли, доллары или евро, то есть на любую фиатную валюту. В этот момент в эти сделки государство может вмешаться и создать препятствие для "теневого" рынка и возможности для легального рынка", — отметил эксперт.

Глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков полагает, что российские законодатели принимали закон о ЦФА "во многом под впечатлением от криптовалютного рынка". "Хотя на самом деле именно этот рынок в наименьшей степени отреагирует на изменения. Криптовалюта как была, так и останется в "серой" зоне, поскольку использование биткоинов в расчетах является экономически целесообразным в широком ряде случаев. И, конечно же, биткоин был и остается платежным средством, как бы законодатель ни подчеркивал, что первая криптовалюта по закону таковым не является", — считает он.

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