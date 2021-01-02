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https://1prime.ru/finance/20210102/832717042.html
Юрист дал совет, как быть, если вы нашли на улице деньги
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Если вы нашли деньги на дороге, не спешите сразу класть их к себе в карман. У денег есть владелец, и, возможно, сейчас он их уже ищет и просматривает вместе с сотрудниками полиции... ПРАЙМ, 02.01.2021
наказание, штраф, кража денег, деньги, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Если вы нашли деньги на дороге, не спешите сразу класть их к себе в карман. У денег есть владелец, и, возможно, сейчас он их уже ищет и просматривает вместе с сотрудниками полиции все камеры видеонаблюдения в месте пропажи. Об этом рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Если деньги лежат на улице, то об этом необходимо сразу сообщить в полицию или в орган местного самоуправления.
В случае если деньги вы нашли деньги в транспорте, то об этом следует сообщить машинисту, водителю или представителю перевозчика, уточнила юрист.
"Если вы сделали все, чтобы найти собственника потерявшихся денег, но хозяин так и не отыскался, не расстраивайтесь. По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать "свою находку". Отсчет этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию", — сообщила Пшеничникова.
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