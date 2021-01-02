МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биткоин в субботу дорожает более чем на 4%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше отметки в 31 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.38 мск биткоин дорожает на 4,17%, до 30 834 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 4,80%, до 30 880 долларов. Минутами ранее цена криптовалюты впервые превысила отметку в 31 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума — 31 180 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. Ранее в субботу стоимость криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов.

"Психологический фон крипторынка, хотя и испытывает некоторую тревожность, все же продолжает ориентироваться на рост. Начавшийся год будет интересным не только для его прямых участников, но и для национальных регуляторов, пока не видящих смысла в регулярной оценке социальной матрицы (социомы) крипторынка. Преодоление отметки в 31 тысячу долларов за монету подогревает уверенность участников в надежности "бычьего" тренда", — прокомментировал РИА Новости директор центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Ранее цена биткоина обновила исторический максимум