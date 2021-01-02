МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биткоин в субботу дорожает в среднем на 9%, стоимость самой популярной криптовалюты в третий раз за сутки обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 32 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.09 мск биткоин дорожает на 8,64%, до 31 862 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 10,21%, до 32 169 долларов, впервые превысив уровень в 32 тысячи долларов. Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин

На долю биткоина приходится примерно 71,7% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.

Ранее в субботу стоимость криптовалюты последовательно преодолела сразу две отметки — 30 тысяч долларов, а после — 31 тысячу долларов.тренда", — прокомментировал РИА Новости директор центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Ранее цена биткоина обновила исторический максимум