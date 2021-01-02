МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биткоин в субботу дорожает в среднем на 9%, стоимость самой популярной криптовалюты в четвертый раз за сутки обновила исторический максимум, поднявшись до отметки в 33 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.41 мск биткоин дорожает на 11,02%, до 32 408 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 12,28%, до 32 875 долларов. Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые достигла нового исторического максимума в 33 тысячи долларов.

На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. Ранее в субботу стоимость криптовалюты последовательно преодолела сразу три отметки — 30 тысяч долларов, затем — 31 тысячу долларов, а после — 32 тысячи долларов.

Ранее цена биткоина обновила исторический максимум