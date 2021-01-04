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2021
https://1prime.ru/finance/20210104/832744822.html
Число заявок на кредиты в России выросло на 10% в декабре
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Россияне в декабре 2020 года подали почти 30 миллионов заявок на кредиты, что на 10% больше показателя месяцем ранее, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс"... ПРАЙМ, 04.01.2021
россия, кредиты, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россияне в декабре 2020 года подали почти 30 миллионов заявок на кредиты, что на 10% больше показателя месяцем ранее, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
"В декабре (с 1 по 27 декабря) россияне подали почти 30 миллионов обращений за кредитами, что на 10% больше аналогичного периода ноября. Наибольшим спросом традиционно пользуются необеспеченные потребительские кредиты", — сообщили в компании.
Аналитики объяснили рост спроса на кредиты в декабре ярко выраженным сезонным фактором, когда потребители готовятся к длительным новогодним праздникам и покупают подарки для близких и родственников.
По их прогнозам, показатель одобрения заявок на получение кредитов в декабре будет на уровне 34-35% в целом по всем видам ссуд.
Ранее сообщалось, что, согласно информации Банка России, розничное кредитование за ноябрь выросло на 0,7%, в результате долги россиян перед банками достигли на 1 декабря 19,9 триллиона рублей.