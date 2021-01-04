МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россияне в декабре 2020 года подали почти 30 миллионов заявок на кредиты, что на 10% больше показателя месяцем ранее, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". В Moody’s сказали, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году

"В декабре (с 1 по 27 декабря) россияне подали почти 30 миллионов обращений за кредитами, что на 10% больше аналогичного периода ноября. Наибольшим спросом традиционно пользуются необеспеченные потребительские кредиты", — сообщили в компании.

Аналитики объяснили рост спроса на кредиты в декабре ярко выраженным сезонным фактором, когда потребители готовятся к длительным новогодним праздникам и покупают подарки для близких и родственников.

По их прогнозам, показатель одобрения заявок на получение кредитов в декабре будет на уровне 34-35% в целом по всем видам ссуд.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Банка России, розничное кредитование за ноябрь выросло на 0,7%, в результате долги россиян перед банками достигли на 1 декабря 19,9 триллиона рублей.