МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Весной 2021 года в России может разразиться масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова экономиста Константина Селянина. Именно поэтому эксперт советует покупать жилье в новом году только в случае крайней необходимости. Экономист рассказал, в каких случаях не стоит брать ипотеку

Он утверждает, что "уже в феврале-апреле 2021 года мы увидим полномасштабный кредитный кризис, когда люди, набравшие потребительские и ипотечные кредиты, столкнутся с тем, что не могут их обслуживать. Все программы по кредитным каникулам закончились еще в ноябре. Динамика "плохих" долгов — которые не обслуживаются более трех месяцев — растет давно, но уже в феврале-марте эта проблема встанет в полный рост: у нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут обслуживать свои кредиты. И если речь идет об ипотеке, то банки будут забирать залоговое имущество. Если государство не вмешается в этот процесс, то все закончится дефолтом ипотечником и отбиранием квартир".

В 2021 году Селянин советует покупать квартиру только при острой необходимости, причем советует отложить покупку на полгода-год. Хотя в этом году экономических предпосылок для роста цен на недвижимость нет — во многом на ситуацию повлияет падение спроса россиян на покупку жилья. "В этом году многие должны понять, что в условиях падения доходов покупать недвижимость — очень рискованно. Поэтому я не жду роста цен. Более того, при определенной политике государство может быть и снижение цен на жилье", — прогнозирует эксперт.

Вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, в свою очередь, также согласился с тем, что стоимость жилья в этом году не повысится. Тем не менее, он подчеркнул, что нет никаких предпосылок для роста доходов россиян.

"Если же все-таки вы приняли решение о покупке первичного жилья, это лучше сделать в ближайшие месяцы, — посоветовал он, — поскольку из-за того, что льготную ипотеку продлили до 1 июля, ажиотаж на покупку жилья снизился, и теперь застройщики различными способами могут "уговаривать" россиян покупать квартиры, в том числе путем проведения различных акций. Поэтому сейчас покупать квартиру будет выгоднее. Но при этом стоит понимать, что для жилья эконом-класса льготная ипотека дает незначительную сумму выигрыша".

Вот почему эксперт порекомендовал обратить пристальное внимание на вторичное жилье, и главное — не брать объекты в низкой степени готовности.