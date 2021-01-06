МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. JPMorgan спрогнозировал рост биткоина до $146 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тысячи долларов.

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