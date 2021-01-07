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2021
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Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина впервые превысила 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену... ПРАЙМ, 07.01.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина впервые превысила 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.52 мск биткоин дорожал на 5,52% до 36 919,05 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 6,52%, до 36 062,38 тысячи долларов.
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