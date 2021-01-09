МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

С 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.

"Если искать альтернативу в противовес депозитам по "налоговому" принципу, то здесь один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ). Внутри такого ПИФа, согласно законодательству, нет налогов на дивиденды, на купоны и процентные доходы. Это дает возможность управляющей компании направлять "сэкономленные" на отсутствии налогов средства в инвестиции, увеличивая тем самым доходность клиента", — сказал Русецкий.

По словам эксперта, при долгосрочных инвестициях от 3 лет инвестор получает существенные налоговые вычеты при получении прибыли, сумма вычетов составляет до 3 миллионов рублей в год. "Допустим, за три года прибыль от инвестиций в ОПИФ составила 10 миллионов рублей. В этом случае налоговый вычет составит 3 миллиона, умноженные на 3 года, то есть 9 миллионов рублей. Таким образом, под налогообложение попадет лишь 1 миллион рублей из 10", — добавил он.

Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысячи рублей в год.

"На индивидуальные инвестиционные счета можно покупать самые разные финансовые инструменты, доступные на российских площадках — акции, облигации, ETF (биржевой фонд) и валюту", — заключил эксперт.

По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала 2020 года приблизилось к 10% экономически активного населения страны и достигло 7,6 миллиона человек. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.

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