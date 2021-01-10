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https://1prime.ru/finance/20210110/832772648.html
Известный финансист сравнил рост акций Tesla с ипотечным "пузырем"
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Американский финансист и инвестор Майкл Бьюрри, одним из первых предсказавший крах рынка ипотечного кредитования в США, сравнил в своем Твиттере стремительно растущие в цене акции... ПРАЙМ, 10.01.2021
акции, tesla, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американский финансист и инвестор Майкл Бьюрри, одним из первых предсказавший крах рынка ипотечного кредитования в США, сравнил в своем Твиттере стремительно растущие в цене акции Tesla с "ипотечным пузырём" 2008 года.
В четверг, 7 января, стоимость акций Tesla подорожала на 8%. Таким образом, рыночная капитализация компании подскочила на $60 миллиардов всего за сутки.
"Это эквивалентно стоимости General Motors, двух Hershey's, трёх Etsy, четырёх Dominos и десяти Vornados", написал Бьюри в Твиттере.
В течение 2020 года ценные бумаги Tesla подорожали на 743%, а состояние основателя компаний Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов.
"Наслаждайтесь, пока это не закончилось", — посоветовал финансист.
Позже инвестор удалил свой пост в Твиттере, однако в Google сохранилась его заархивированная версия.