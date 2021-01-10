МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в воскресенье почти на 10% и опускается ниже 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36 933 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает примерно на 7,5%, до 37 500 долларов. Биткоин пробил отметку в $41 тысячу

В пятницу криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды.

В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40,3 тысячи.

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