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Биткоин дешевеет почти на 10%
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Стоимость биткоина падает в воскресенье почти на 10% и опускается ниже 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю... ПРАЙМ, 10.01.2021
криптовалюта, биткоин, новости, экономика, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в воскресенье почти на 10% и опускается ниже 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36 933 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает примерно на 7,5%, до 37 500 долларов.
В пятницу криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды.
В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40,3 тысячи.
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