МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России разработал проект указания, ограничивающий продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

"Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту. Центробанк может ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов

По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка", — отмечают в ЦБ.

Согласно проекту, профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвесторов на период до начала тестирования, предусмотренного законом.

Так, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Набиуллина рассказала о возможном переводе пенсий в цифровые рубли

Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее двух третей ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ.

Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

ЦБ РФ в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.

Такое тестирование по закону должно начаться с апреля 2022 года, но регулятор обсуждает с рынком перенос его на начало октября 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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