МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С 10 января в России вступили в силу поправки в так называемый "антиотмывочный" закон, усиливающие контроль за операциями россиян с наличными. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что новые правила начнут претворять в жизнь незамедлительно, однако на ранних этапах возможны технические сбои. При этом теневой сектор никуда не исчезнет, а обойти поправки в закон не составит особого труда. Когда у россиян отберут все наличные деньги

КОНТРОЛЬ НАД НАЛИЧНЫМИ

По новому правилу банки будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях физических лиц свыше 600 тысяч рублей и о переводах свыше 100 тысяч рублей. Речь идет в том числе о снятии наличных в банкомате, кассе банка или зачислениях на счет. Таким образом Росфинмониторинг будет сопоставлять официальные доходы граждан и их расходы, объясняет генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"То есть, если человек постоянно снимает наличные, куда-то их тратит или делает дорогостоящие покупки, или постоянно куда-то переводит деньги, то у Росфинмониторинга сразу возникнут вопросы – откуда эти деньги взялись, и куда они ушли, кто их переводил, и кто получал", — пояснил он.

Эксперт предположил, что в дальнейшем гражданам придется давать некие пояснения – для начала в банке. Если банк и Росфинмониторинг сочтет их объяснения убедительными, то на этом все завершится, если же это их не устроит – сообщат в налоговую службу.

"Важно понимать, что у властей есть полномочия контролировать любые наличные расчеты – независимо от суммы операции", — поясняет адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Проверить легальность средств могут, если у сотрудника, осуществляющего операцию, появляются сомнения в том, что деньги получены законным путем.

"Конечно, такие подозрения будут возникать не по каждой операции с наличными, но теоретически возможность для проверки и направления сведений в Росфинмониторинг теперь есть", — говорит он.

При этом суммы в 600 и 100 тысяч рублей, которые формально выступают признаком, по которому на операции будут обращать более пристальное внимание, "довольно условны".

В целом новые правила контроля за оборотом наличных в основном являются ужесточением уже существующих норм и бенчмарков.

"Росфинмониторинг будет получать больше информации по операциям, что теоретически даст возможность улучшить контроль за операциями с наличными", — признает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. При этом на первом этапе возможны технические проблемы, как и при начале эксплуатации любой сложной системы, допускает он.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Немаловажным изменением является и то, что банк будет сообщать Росфинмониторингу о покупке и продаже недвижимости свыше трех миллионов рублей.

"Если человек покупает или продает квартиру, Росфинмониторинг сопоставит данные, откуда у него появились деньги. Если, к примеру, за последние пять лет вы заработали пять миллионов рублей, а квартиру купили за 25, то у банка, Росфинмониторинга и налоговой будет вопрос – откуда эти деньги взялись. И если они были заработаны, то почему с них не были заплачены налоги, а именно, налог на доходы физических лиц (НДФЛ)", — говорит Петропольский.

И самое интересное – банки обяжут сообщать всю сумму сделки. Сегодня огромное количество сделок проходит по кадастровой стоимости либо по заниженной стоимости, чтобы не платить налоги: одна часть денег идет в договоре в белую, а другая часть – в серую кладется в банковские ячейки. Теперь же, согласно новому закону, банки обязаны будут сообщать о всей сумме, которая присутствует в сделке. "Таким образом Росфинмониторинг сможет передать данные в налоговую и вам донасчитают налог с той суммы, которая не была описана в договоре", — уточняет юрист.

НАЙТИ ЛАЗЕЙКУ

Как правило, в банках есть прикомандированный сотрудник из Росфинмониторинга, он будет анализировать больше данных, а также отправлять запросы физическим лицам. Эксперт рассказал, когда могут ограничить снятие наличных

"Начнется этот процесс, безусловно, сразу", — уверен Петропольский. – При этом обойти меру можно будет, просто дробя платежи, пользуясь счетами друзей. Также люди будут стараться открывать расчетные счета в маленьких банках, где контроль менее активен".

Разумеется, возможность обойти меры контроля есть, согласен и Фролов, так как остается часть операций, которые не проводятся никакими организациями и нигде не регистрируются, стало быть, не попадают никаким образом в поле зрения контролирующих органов.

ТЕНЕВОЙ СЕКТОР

Разумеется, тот теневой сектор экономики, которому требуется обналичивание как продукт, никуда не денется и спрос на эти услуги сохранится, не сомневается Путиловский. Прежде всего, это касается "серых" зарплат и экономии на налогах. Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

Стоимость услуг вырастет, однако способы обхода новых ограничений "будут вынуждены совершенствоваться".

"Развитие и совершенствование электронных платежных сервисов в последние годы позволило перевести в онлайн значительный объем ранее наличных операций населения. Это сделало более заметными теневые операции и в целом повысило прозрачность платежей", — заключил эксперт.