МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Существенного снижения ставок по банковским вкладам в России в текущем году не произойдет — уже сейчас реальная ставка по ним с учетом инфляции отрицательная, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Динамика ставок по вкладам в 2020 году обновляла исторические минимумы на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В то же время уменьшение доходности по депозитам происходило в меньшем диапазоне, чем изменение ключевой ставки: с начала 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему вкладов снизилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка – на 2 процентных пункта, до 4,25%. По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,91% против против 3,04% годом ранее.

"Дальнейшего существенного снижения ставок по вкладам вряд ли можно ожидать: с учетом ускорения инфляции к концу года реальная ставка по ним стала отрицательной. При этом вклады физлиц остаются значимым источником фондирования для кредитных организаций, лишиться которого банки не могут себе позволить", — говорит Тищенко.

По последним данным ЦБ, средства россиян в банках выросли в ноябре на 0,2%, при этом объем валютных вкладов вырос на 1,6%, а рублевых — сократился на 0,2%. На 1 декабря физлица хранили на счетах в кредитных организациях 32,5 триллиона рублей.

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