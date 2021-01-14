МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок в ближайшие два года в связи с присоединением к более крупным игрокам или добровольной сдачей лицензии покинут не менее 15-20 банков, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам

"По нашим оценкам, не менее 15-20 банков в ближайшие два года покинут рынок в связи с присоединением к более крупным игрокам или добровольной сдачей лицензии", — прогнозирует эксперт.

Тищенко напомнил, что в последние несколько лет растет активность банков в совершении сделок слияния и поглощения, и все чаще происходит консолидация банков одной группы с целью снижения издержек.

"Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса, а также расширять клиентскую базу. Кроме того, наблюдается увеличение регуляторной нагрузки. Поэтому собственники небольших банков пытаются выйти из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии. Мы ожидаем, что подобная тенденция усилится в ближайшие несколько лет", — заключил он.

Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных игроков с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году. За шесть с половиной лет лицензий лишилась почти половина банков страны – более 420. Однако в последние годы темпы отзыва лицензии существенно замедлились. Так, если в 2019 году было отозвано 28 лицензий и аннулировано еще 11, то в 2020 году банки лишились 15 лицензий и сами сдали еще 21.

Согласно результатам январского опроса РИА Новости экспертов, в общей сложности российский рынок в 2021 году могут покинуть до 40 кредитных организаций.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.

Читайте также:

Эксперт не ждет серьезного снижения ставок по вкладам в России