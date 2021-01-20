МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Банк России в 2021-2022 годах планирует оценить возможность получения кредиторами информации о транзакционной активности заемщиков для оценки их доходов в рамках расчета показателя долговой нагрузки, говорится в материалах регулятора. Банк России планирует ограничить выдачу отдельных видов кредитов

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

"Проведение оценки возможности получения кредитными организациями и микрофинансовыми организациями информации о доходах заемщиков новыми способами, в том числе основанными на данных транзакционной активности заемщика", — сказано в документе. ЦБ планирует внедрять новые инструменты получения информации о доходах заемщиков кредиторами в течение 2021-2022 годов.

Кроме того, регулятор в четвертом квартале 2021 года намерен работать над созданием нормативной базы для обеспечения возможности дистанционного взаимодействия финансовых организаций, государственных информационных систем и заемщиков для оперативного получения финорганизациями сведений о доходах граждан из официальных источников. При этом в ЦБ подчеркнули, что это будет возможно только при наличии соответствующего согласия гражданина.

Транзакционный скоринг — это новый тип оценки кредитоспособности клиента кредитно-финансового учреждения, при котором оцениваются суммы покупок и категории точек продаж, в которых они совершаются. Чем больше сумма покупок и выше класс заведений, в которых бывает клиент, тем больше у него шансов получить кредит.

Некоторые компании и банки в России уже используют транзакционный скоринг в работе. Так, например, в марте 2019 года международная платежная система Visa и бюро кредитных историй "Эквифакс" запустили сервис анализа кредитоспособности клиентов банков на основе их транзакций по банковским картам.