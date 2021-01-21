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2021
https://1prime.ru/finance/20210121/832862321.html
Россияне набрали кредитов на рекордную сумму
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Объем выданных потребкредитов в России превысил 516 миллиардов рублей в декабре 2020 года, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Показатель увеличился на 4%... ПРАЙМ, 21.01.2021
кредиты, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Объем выданных потребкредитов в России превысил 516 миллиардов рублей в декабре 2020 года, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Показатель увеличился на 4% год к году. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Обновила свой максимум и средняя сумма кредита, которая достигла 355 тысяч рублей. По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек увеличился на 12%. Эксперты отмечают, что на рост оказали влияние такие факторы, как отложенный спрос, сезонный фактор предпраздничных распродаж и сниженные процентные ставки.
Однако количество выданных займов сократилось на 9% год к году. В 2021 году участники рынка рассчитывают на восстановление потребительского кредитования по мере улучшения экономической ситуации и роста доходов населения.