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Биткоин дешевеет более чем на 9%
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Самая популярная криптовалюта, биткоин, в пятницу утром дешевеет более чем на 9%, ранее в ходе торгов его стоимость опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые с 5 января,... ПРАЙМ, 22.01.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в пятницу утром дешевеет более чем на 9%, ранее в ходе торгов его стоимость опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые с 5 января, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.35 мск стоимость биткоина падает на 9,77%, до 31 161 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 11,1%, до 30 923 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Ранее в ходе торгов показатель опускался до отметки 28 850 долларов.
На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.
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