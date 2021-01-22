МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в пятницу утром дешевеет более чем на 9%, ранее в ходе торгов его стоимость опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые с 5 января, свидетельствуют данные торгов. Эксперты ждут рекордного подорожания конкурента биткоина

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.35 мск стоимость биткоина падает на 9,77%, до 31 161 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 11,1%, до 30 923 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Ранее в ходе торгов показатель опускался до отметки 28 850 долларов.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

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