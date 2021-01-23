МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банки довольно часто используют различные уловки, привлекая клиентов для открытия вкладов. Главным образом это касается условий, которые заявляют в рекламных предложениях. Однако, увидев накопленную сумму по закрытии вклада, можно сильно расстроиться, рассказал агентству "Прайм" основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Эксперт назвал способ узнать, почему банк отказал вам в кредите

"Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора", — отмечает эксперт.

Также при открытии вклада нужно внимательно читать условия досрочного расторжения договора. Чаще всего доходность вклада при преждевременном расторжении договора становится минимальной. При этом, даже если банк уже выплатил проценты, что возможно при периодических платежах, то сумма, начисленная "излишне", будет удержана при возврате средств, предупреждает эксперт.

Распространенное заблуждение, что при продлении вклада после завершения его первичного срока действия, вклад будет действовать на тех же условиях, что и при первоначальном оформлении.

"На практике часто доходность становится ниже. Чтобы не столкнуться с неприятными "сюрпризами", необходимо изучать положения договора и любых прилагающийся к нему документов, так как все условия обслуживания и их возможное изменение должны быть прописаны в соглашении", — заключил Ткаченко.

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