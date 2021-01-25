МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россияне в среднем хотят накопить 950 тысяч рублей, при этом у людей до 25 лет целью накопления является сумма в 670 тысяч, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

"В среднем молодые россияне хотят накопить 670 тысяч рублей, клиенты всех возрастов — 950 тысяч рублей", — выяснили эксперты. При этом каждый пятый россиян до 25 лет копит больше 1 миллиона рублей, а максимальная сумма у клиентов этой возрастной группы составила 12 миллионов рублей.

Примечательно, что молодые люди копят активнее девушек — 63% заключенных договоров приходятся на мужчин. Мужчины до 25 лет также заключают договоры страхования на более значительные суммы: у мужчин в среднем 730 тысяч рублей, у девушек — 650 тысяч рублей.

Активнее всего копит молодежь в московском регионе (34% от общего количества договоров), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Башкирии (по 3%).

"Несмотря на популярное мнение о том, что молодые люди недостаточно серьезно относятся к деньгам, на примере клиентов "Сбербанк страхование жизни" мы видим, что это не так… Согласно нашим исследованиям, на случай непредвиденных обстоятельств копит 23% молодежи — это самая популярная цель. На втором месте (17%) — покупка квартиры", — прокомментировала исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова.

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