МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россияне в декабре прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами: доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума — 25%, а доля сдержанных обещаний выросла до 59%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам

Так, по данным НАПКА, доля обещаний вернуть долг достигла максимальных 25%, при этом к концу года выросла и доля сдержанных обещаний — до 59%, хотя данный показатель все еще не достиг уровня начала года, когда он находился на исторических максимумах. При этом стоит отметить, что данные показатели традиционно растут к концу года.

Одновременно средний платёж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год — 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8%. Однако данной сумме все еще далеко до результата конца прошлого года — 4,6 тысячи рублей.

"Декабрь традиционно является месяцем, когда клиенты более активно погашают свою задолженность, следуя выражению: в Новый Год без долгов. Декабрь является не только месяцем выплат премиальных, но и своеобразным водоразделом, когда человеку хочется решить свои проблемы в уходящем году. И задолженность не является исключением. Таким образом, несмотря на "особенности" 2020 года, тенденция по более активному погашению задолженности в декабре сохранилась", — прокомментировали в НАПКА. Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

Должники, имеющие просроченную задолженность, стали более ответственно подходить к своим долговым обязательствам: все меньше тех, кто не хочет платить "из принципа", на текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями, отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев.

При сохранении текущих темпов восстановления экономики средний платеж по просроченному долгу в 2021 году вернется к своему привычному значению — 4-4,5 тысячи рублей, а доля сдержанных обещаний в рамках работы по договору переуступки прав требований может составить 60%. "Столь высокие показатели будут достигнуты за счёт того, что в работе появятся "пандемийные" должники, которым хоть и потребовались больше времени для восстановления, но они готовы возобновить выплаты в полном объеме и будут досрочно "закрывать" долги из сэкономленных средств даже несмотря на сокращение доходов", — заключил Мехтиев.