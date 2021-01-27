МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2020-2021 финансового года, завершившееся 31 декабря 2020 года, выросла на 31% в годовом выражении и составила 29,356 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Microsoft и GM хотят создать совместный беспилотник

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,85 доллара против 2,9 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 14,7% в годовом выражении и составила 80,23 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 32,7% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 15,463 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,03 доллара с 1,51 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара. Выручка поднялась на 16,7% в годовом выражении — до 43,076 миллиарда долларов при прогнозе в 40,23 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 23% в годовом выражении — до 14,601 миллиарда долларов. В третьем квартале компания ожидает выручку подразделения на уровне 14,7-14,95 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13% — до 13,353 миллиарда долларов, в следующем квартале прогнозируется выручка в 13,35-13,6 миллиарда.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.