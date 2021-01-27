МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход РФ доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнёр ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.

По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.

Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.

В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.

Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.