МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду зарегистрировал иск "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие", к его дочерней структуре — кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) — о взыскании более 437 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

К рассмотрению иск пока не принят, основания исковых требований в карточке дела не указаны.

Как сообщила РИА Новости адвокат Наталия Пынникова, представляющая в судах интересы "Открытие Холдинга", иск связан с задолженностью ответчика по нескольким договорам займа.

"Открытие Холдинг" (ранее — финансовая корпорация "Открытие") — российская финансовая компания, предоставлявшая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги по управлению активами. В феврале подала заявление о своем банкротстве, которое пока судом не рассмотрено.

До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

Otkritie Investments Cyprus Limited на 100% принадлежит "Открытие Холдингу" и выполняла функции инвестиционной структуры "Открытие" за пределами России.