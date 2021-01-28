МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за 2020 год получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 721 миллион долларов, тогда как годом ранее был получен убыток в 862 миллиона долларов, следует из отчетности компании. У Tesla появился еще один опасный конкурент

Разводненная прибыль составила 0,64 доллара на акцию, годом ранее убыток составлял 0,98 доллара. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 28% — до 31,536 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль составила 270 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше уровня четвертого квартала 2019 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,24 доллара против прибыли в 0,11 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла при этом 0,8 доллара, прогноз аналитиков при этом составлял 1,04 доллара. Выручка за квартал подскочила в 1,5 раза, достигнув 10,744 миллиарда долларов, превысив прогноз в 10,47 миллиарда долларов.

Увеличение выручки за квартал компания объяснила ростом поставок. Tesla также ожидает достичь роста поставок автомобилей в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза, а в некоторые годы рост может быть более сильным. Более сильная динамика ожидается компанией и в 2021 году. Илон Маск объявляет конкурс с призовым фондом в 100 миллионов долларов

До открытия основных торгов и после публикации финотчетности акции компании дешевеют на 5%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.