ТОКИО, 28 янв — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизил мировые продажи своей продукции на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе корпорации. Tesla впервые в истории стала прибыльной

Вместе с тем в Китае продажи возросли на 10,9%. К концу 2020 года рост продаж отмечен в Северной Америке, Европе и самой Японии. В четвертом квартале, как отмечает компания, ее глобальные продажи возросли на 6,8% по сравнению с прошлогодним показателем, вопреки изначальным прогнозам.

Производство автомобилей Toyota в мире в 2020 году сократилось на 12,6%, тогда как в Китае наоборот выросло — на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В декабре глобальное производство Toyota выросло на 14,4%, увеличиваясь в течение четырех месяцев подряд.

Доля электромобилей Toyota, продаваемых в мире, увеличилась с 20% в 2019 до 23% в 2020 году за счет роста продаж в Европе, Китае и Северной Америке.

Самым продаваемым автомобилем Toyota назвала RAV4. За прошлый год на мировом рынке было продано 994 тысячи таких машин — на 2,9% больше, чем в 2019 году.