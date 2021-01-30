МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам. Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко позитивно оценила данный закон. "На мой взгляд, и гражданам, и юридическим лицам, и банкам будет жить легче. В первую очередь, это связано с тем, что раньше банки были обязаны блокировать счета при наличии подозрений, и здесь дело далеко не во вредности банков, а в жестких требованиях, которые предъявляет к банкам в области антиотмывочного законодательства регулятор", — пояснила юрист.

При этом она считает, что данное положение на банках глобально не отразится. Конечно, им придётся изменить контрольные процедуры, но это рабочие моменты, уверена эксперт. "Что касается увеличения количества отмываний, то, опять же, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению. На сегодняшний день и у банков, и у регулятора есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций, в том числе специальное программное обеспечение, которые только развиваются", — заключила Рыбалко.

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