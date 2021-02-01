МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Восстановить хорошую кредитную историю для заемщика, попавшего в сложную ситуацию из-за пандемии, сложнее, чем ее испортить, но вернуться в ряды ответственных заемщиков все же можно, рассказал в эфире радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить

По его словам, в целом клиенты банков повели себя ответственно в период пандемии. "Я не могу сказать, что было какое-то разгильдяйство с их стороны. Наоборот, мы ожидали, что заемщики, учитывая возможные льготы, кредитные каникулы, начнут ими массово пользоваться. Но этого не произошло. Ответственные заемщики этим мало пользовались, а безответственные себя, конечно, проявили. И, возможно, это тоже один из факторов, который помог банкам дифференцировать заемщиков и выявить тех, кто, пытаясь воспользоваться ситуацией, старался побольше назанимать, от тех, кто ответственно подходит к кредитам", — пояснил Тосунян.

Сложная экономическая ситуация позволила банкам более четко определить ответственных клиентов. В этих условиях, по словам президента АРБ, банки сейчас пошли по пути большего ограничения для тех, кто хочет занимать, что бы ни случилось, не объясняя, как потом будет расплачиваться.

"Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям – это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации. У тех, кто начнет возобновлять работу своего бизнеса в условиях жесткого отношения со стороны банков, безусловно, есть шанс восстановить свою хорошую кредитную историю. Она учитывает поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет. И это не означает, что банки им откажут, это значит, что условия кредитования станут более жесткими с точки зрения залогов и ставок", – рассказал Тосунян. Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

Сдержаннее подходить к предоставлению новых кредитов банки заставляют такие факторы, как неопределенность, связанная с продолжающейся пандемией, вызванные ею проблемы в экономике и повышение уровня безработицы.

"Проблемы накапливались на протяжении всего 2020 года. И это привело к тому, что на обозримые полгода, а может быть, и дольше, будет повышенная сдержанность банков в отношении заемщиков. У людей пока нет полного понимания того, как они будут "выкарабкиваться" из связанной с пандемией ситуации: нужно быть готовыми к тому, что бесконечно льготы предоставляться не могут, и кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период", — сказал президент АРБ.

Поэтому, по его словам, нужно, чтобы психологический барьер был преодолен, и люди настроились на более ответственное отношение к кредитам.

"Банки очень четко чувствуют ситуацию и проявляют сейчас, возможно, какую-то избыточную сдержанность", – отметил Тосунян.

Он спрогнозировал, что банки будут выдавать кредиты с повышенной осторожностью, пока не повысятся доходы населения, не снизится безработица и пока не будет восстановлен нормальный режим функционирования малого и среднего бизнеса.

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