МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам прошлого года сократилась на 45% по сравнению с 2019 годом — до 20,074 миллиарда шведских крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Volvo отзывает 54 тыс машин в США из-за проблем с подушками безопасности – агентство

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 9,5 кроны (1,13 доллара) против 17,64 кроны (2,1 доллара) годом ранее. При этом выручка группы снизилась на 21,7%, до 338,446 миллиарда крон (40,3 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Volvo выросла почти на 37% — до 9,36 миллиарда крон (1,11 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 4,53 кроны (0,54 доллара) против 3,27 кроны (0,39 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании сократилась на 8% — до 96,917 миллиарда крон (11,5 миллиарда долларов).

"В 2020 году глобальная пандемия поставила перед нами беспрецедентные проблемы. Вместе с нашими деловыми партнерами и поставщиками мы поддерживали наших клиентов на всех этапах кризиса", — приводится в релизе комментарий президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников превышает 96 тысяч человек.