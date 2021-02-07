МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инвесторы в погоне за высокой доходностью не должны забывать о риске вложений на финансовом рынке, но существуют и надёжные инструменты, которые позволять получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева. Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

"Прежде чем вложить свои деньги, стоит смотреть не только на доходность, которую можно с них получить, но и взвесить риски. Самый простой способ — банковский депозит. Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов", — сказала Грошева.

Среди рыночных инструментов, по ее словам, самую высокую надежность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. "С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги", — отметила эксперт.

Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.

"ОФЗ без приставки "н" — тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться. Для предсказуемости дохода лучше держать до погашения", — советует эксперт.

Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. "Но и риск по таким бумагам больше", — предупреждает Грошева. Для защиты капитала, по ее словам, такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций.

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