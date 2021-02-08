МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне крупные покупки предпочитают оплачивать наличными, в то время как картами для этих целей пользуются всего лишь 2% банковских клиентов, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, на что им хватает зарплаты

В исследовании банка приняли участие более 1 000 респондентов из числа клиентов банка, а также участников групп в соцсетях.

"На вопрос о частоте оплаты наличными, самым популярным ответом стал: "Там, где не принимают карты к оплате". Его выбрали 50% опрошенных. 25% все еще время от времени расплачиваются бумажными деньгами на кассах супермаркетов. При оплате крупных покупок россияне все еще больше доверяют наличным – заметная доля (18%) респондентов выбрала именно этот вариант ответа. И лишь 7% опрошенных чаще всего оплачивают бумажными деньгами покупки, заказанные в интернете", — выяснили аналитики.

Эксперты отметили, что популярность безналичной оплаты с каждым годом растет и постепенно вытесняет из повседневной жизни бумажные деньги. Так, на вопрос: "За что чаще всего вы платите картой?" большинство (68%) ответили, что используют карту для оплаты ежедневных покупок в магазинах. 22% выбрали ответ "за все покупки", 8% – за заказы в интернете, и лишь 2% – за крупные приобретения.

Когда у клиентов спросили, "В каких случаях вы используете кредитную карту для оплаты?" 24% ответили, что не пользуются кредитной картой. Из тех, кто ее использует: 28% опрошенных сказали, что ради выгодного начисления кешбэка или возможности получить скидку при оплате картой. 22% – применяют ее лишь в случаях, когда не хватает собственных средств. 16% ответили, что по их кредитной карте большой беспроцентный период, в который они планируют уложиться. И, наконец, 10% ценят то, что по их карте "можно бесплатно перевести покупку в беспроцентную рассрочку".

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