МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пенсионерам с целью защиты от мошенников должна быть предоставлена возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов — с соответствующей инициативой в Центробанк обратился ОНФ, пишут "Известия". Эксперты дали советы, как россиянам обезопасить свои данные в сети

Общественники предложили ввести опцию добровольного письменного отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов — то есть от возможности проводить особенно рискованные операции, которыми они не часто пользуются. Отмечается, что именно лица старшего возраста становятся для мошенников каналом для вывода средств.

Таким людям можно будет оставить только опции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отмечает, что предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений.

Еще одним вариантом, по ее словам, может быть возможность подачи заявления сотовому оператору о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денег.

За прошлый год преступники увели со счетов граждан 66 миллиардов рублей, причем в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан.

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